متهمون بانتحال صفة رجال شرطة يكشفون حيلة الأظرف الفارغة بعد ضبطهم بالسلام

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين تم القبض عليهم فى منطقة السلام، أمام رجال المباحث ب مديرية أمن القاهرة ، بالنصب على المواطنين بواسطة انتحالهم صفة رجال شرطة.

كشف المتهمون عن أسلوبهم في النصب على الضحايا، حيث يستوقفون الشخص المجني عليه بالشارع مدعين أنهم رجال شرطة، وأنه مشتبه بهم، ويطلبون منه متعلقاته، ووضعها داخل "ظرف" فارغ، وعقب ذلك يستبدلون الظرف بآخر يحتوى على أوراق، ويستولون على متعلقات الضحية ويفرون هاربين، بواسطة سيارة بدون لوحات معدنية.

أضاف المتهمون أنهم يستخدمون طبنجة صوت، وهاتف محمول يشبه جهاز اللاسلكي، في إيهام الضحايا أنهم رجال شرطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهما وجود سيارة "ميكروباص دون اللوحة المعدنية الخلفية" يستقلها (3 أشخاص) ولدى قيامهم باستبيان الأمر ، حاولوا الفرار إلا أن القوة تمكنت من ضبطهم.

وتبين أنهم (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ، مقيمين بالقاهرة) ، وعثر بحوزتهم على (كمية من الأظرف "فارغة" - هاتف محمول على هيئة "جهاز لاسلكى" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – طبنجة صوت)، وبمواجهتم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى بالنصب على المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة".

كما اعترفوا بسرقة مبلغ مالى من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف عليهم واتهمهم بالسرقة، فتم إحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.