مالاوى تبدأ حملة لتحصين أكثر من 9 ملايين طفل ضد التيفود والحصبة

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أعلنت وزارة الصحة في مالاوي، الاثنين، بدء حملة لتحصين أكثر من 9 ملايين طفل ضد مرض التيفود وشلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية.



وقال المتحدث باسم الوزارة أدريان تشيكومبي "إن الهدف هو الوصول إلى ما لا يقل عن 9 ملايين طفل على مستوى البلاد بحلول نهاية الحملة يوم الأحد المقبل"، موضحا أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم إلى 14 عاما، وأنها نتاج للتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).



يذكر أن مالاوي تعرضت مؤخرا لإعصار "فريدي" المداري، ودعت الأمم المتحدة وشركاء المساعدة الإنسانية في مالاوي إلى جمع 71 مليون دولار لمساعدة أكثر من مليون شخص تضرروا من الإعصار الذي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وتشريد أكثر من 650 ألف إنسان وسط مخاوف من انتشار الأوبئة بسبب المياه الملوثة وانهيار أنظمة الصرف الصحي.