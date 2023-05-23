قطع المياه عن قريتى السكساكا وقاو غرب بمركز طما بسوهاج للتجديد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن قطع المياه عن قريتى السكساكا وقاو غرب بكرز طما اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة واربعون دقيقة مساءً وحتى السادسة من صباح الاربعاء الموافق 24 من نفس الشهر ولمدة 6 ساعات، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام باعمال الاحلال والتجديد بمحطة مياه السكساكا.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز 5 سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.