عروض مسرحية ومناقشة قضايا المرأة بقرى المبادرة فى أسوان

أسوان – صلاح المسن

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بأـسوان، 29 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، ونظم فرع المجلس القومى للمرأة الجلسات، بالتعاون مع مشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية، حيث استهدفت جلسات فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، توعية 1450 من السيدات والرجال والشباب، وأيضاً الأطفال، من أهالى قرى ونجوع الرمادى بحرى وقبلى ووادى عبادى الرضوانية والمحاميد والإيمان والشهامة والصعايدة والسباعية بمركز إدفو، بالإضافة إلى قرى العباسية والعرب والبصالى و 7 قبلى بمركز كوم أمبو.

تناولت الجلسات، مناقشة القضية السكانية، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء، بالإضافة إلى تقديم عروض مسرحية وجلسات متخصصة لتسليط الضوء، على قضايا الإرشاد الأسرى، والتنشئة المتوازنة بأسلوب سهل ويسير.

كما استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأـسوان، الزيارات المنزلية ، لتوعية الأهالى داخل قرى ونجوع مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، ضمن فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان "بلدى أمانة" التي تهدف إلى رفع الوعى بالتحديات المجتمعية فى ظل الأزمات العالمية، بجانب عمل محاكاة لأساليب مواجهة الشائعات والتصدى لها، مع تعزيز قيم وروح الولاء والإنتماء وحب الوطن، علاوة على نشر التوعية بمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وبيان دورها فى تحسين جودة الحياة للأهالى والمواطنين، بمختلف القطاعات التنموية والخدمية بالقرى والنجوع المستهدفة. بمشاركة مجموعة متميزة من الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين، بالإضافة إلى العلماء والقيادات الدينية.

وتأتي حملة طرق الأبواب ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والمعيشى والثقافى للمرأة، ولمختلف أفراد الأسرة.