ضبط 18500 عبوة مشروب حلوى صناعى منتهيه الصلاحيه بطنطا

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 18 ألف و500 عبوة مشروب حلوى صناعى منتهية الصلاحية، قبل بيعهم للجمهور.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق العامة، لإحكام الرقابة التموينية عليها.

وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين، ضمت محمد شعبان مدير تموين مركز طنطا وياسر مراد مدير إدارة تموين طنطا ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية، واسامه محمد مفتش التموين، وتم ضبط 18500 عبوه مشروب حلوى للاطفال غير صالحه للاستهلاك الأدمى وعبوات حلوى انتهاء 30/4/2023 داخل شركة مواد غذائيه تابعة لمركز طنطا، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.