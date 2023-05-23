ضبط مخبز لتصرفه فى 16 طن من الدقيق المُدعم خلال حملة تموينية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ من أجل ضبط المتلاعبين بالأسعار.

وتنفيذا لتلك التوجيهات تمكنت مباحث تموين الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية من ضبط 120عبوة كانز مياه غازية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التحفظ على 170 علب سجائر أجنبية مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته، وخلال الحملات التموينية المستمرة للرقابة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير 104 محضرًا متنوعًا، حيث تم تحرير 20 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار و14 محضر لعدم حمل شهادة صحية ومحضرًا سلع مجهولة المصدر ومحضرًا بيع بأزيد من السعر، ومحضرين لعدم استخدام لافتة باللغة العربية ومحضر سلع منتهية الصلاحية غش تجاري و4 محاضر لعدم الإعلان عن المقرارات التموينية.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية تم ضبط أحد المخابز لتصرفه في كمية قدرها 16 طن من الدقيق البلدي المدعم.

كما تم تحرير 6 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن و 14 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و18 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و16 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر عدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر توقف عن الإنتاج، ومحضرين تصرف في الدقيق و3 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن.

وشدَّد بشارة على متابعة تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين وبإشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية والمراكز والمدن لإحكام الرقابة على الأسواق من أجل ضبط المخالفين.