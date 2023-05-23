اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مايو 2023 01:19 م
أكرم القصاص
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صرف معاشات مايو لمن تخلفوا عن الموعد المحدد من ماكينات الصرف الآلى

الثلاثاء، 23 مايو 2023 01:00 م
صرف معاشات مايو لمن تخلفوا عن الموعد المحدد من ماكينات الصرف الآلى صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتتبع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر مايو الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماع،ى حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الثلاثاء، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.
 
على جانب آخر، وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، آليات وضوابط وشروط الاستفادة من مزايا تأمين إصابات العمل لصالح الموظفين والعاملين المؤمن عليهم، وضوابط صرف التعويضات وتحديد نسبة العجز والتزامات صاحب العمل.
 
ويتضمن القانون باب يسمي "تأمين إصابات العمل"، ونص على أن تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة (2)، وهم العاملين لدى الغير، ومنهم العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات، والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام، والعاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بهذه الجهات، والعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا.

التضامن

صرف المعاشات

خدمات المعاشات

قانون المعاشات

معاشات مايو



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