"سي وورلد أبوظبي" أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية فى الشرق الأوسط تفتتح أبوابها

رسالة أبوظبى - أحمد يعقوب

افتتحت "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط أبوابها أمام الجمهور، لتقدم تجارب فريدة ومغامرات غامرة تحمل الضيوف من مختلف الأعمار في رحلة لا تنسى.

وأقيم حفل يوم 22 مايو احتفاءً بالافتتاح الرسمي بمشاركة نخبة من النجوم، حيث أحياه النجم الإماراتي حسين الجسمي والمغنية الاسكتلندية "ريد"، مع فرقة أوركسترالية مؤلفة من 120 عازفًا وعازفة.

وبمشاركة المئات من الضيوف البارزين والمشاهير، شهد الحفل عروضًا ضوئية وصوتية غامرة، أشعلت حماس الجمهور. وتعتبر "سي وورلد أبوظبي" أحدث المدن الترفيهية في جزيرة ياس، وهي من تطوير "ميرال"، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، بالشراكة مع "سي وورلد باركس آند إنترتينمنت"، الشركة الرائدة في مجال المدن الترفيهية التعليمية وواحدة من أهم المنظمات المتخصصة بعلوم الحيوانات في العالم.

وأقيم الحفل في عالم "المحيط يجمعنا"، حيث أتيحت للضيوف فرصة مشاهدة أول عرض خاص بعنوان "محيط واحد مذهل"، الذي يستخدم تقنيات متعددة الوسائط، حيث تتناغم حركة أسطول من طائرات الدرون على إيقاع الصوت المكاني لتقدم شاشة عرض محيطية بارتفاع يصل إلى 15 مترًا، تدور في محيط عالم "المحيط يجمعنا" بمساحة 218 مترًا.

وبعد ذلك، اعتلى المسرح مجموعة من الشباب من عشاق البحار لإطلاق عرض صوتي وضوئي آسر، ظهرت خلاله دوامة متماوجة أنارت كون "المحيط يجمعنا"، معلنة افتتاح "سي وورلد أبوظبي" في عرض مذهل كان الأبرز في هذا الحفل الراثع، ورمز إلى الترابط الوثيق بين الحياة على الأرض وفي المحيطات.

وبعد ذلك، تابع الحضور العروض الموسيقية للأوركسترا والنجمة "ريد"، والتي اختتمت بأغنية خاصة بـ "سي وورلد أبوظبي" أداها النجم حسين الجسمي. وفي مشهد ختامي آسر، حلقت مجموعة متسلسلة من الأشكال ثلاثية الأبعاد فوق المسرح، لتجسد صور مجموعة من الحيوانات البحرية وهي تدعو الضيوف لاستكشاف المدينة الترفيهية للأحياء البحرية الجديدة للمرة الأولى.

ورحب محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة ميرال، وسكوت روس رئيس مجلس إدارة سي وورلد باركس آند إنترتينمنت"، ومحمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال، بضيوفهم وعلى رأسهم الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، بالإضافة الى عدد من المسؤولين الحكوميين والسفراء ومن ضمنهم سفراء الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وسنغافورة وبلجيكا لدى دولة الإمارات .

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة ميرال: "يشكل افتتاح ’سي وورلد أبوظبي‘ اليوم في جزيرة ياس إنجازًا تاريخيًا مهمًا، فهذه الوجهة الرائدة لا مثيل لها في المنطقة والعالم على جميع المستويات، وتمثل الجيل المقبل من المدن الترفيهية التي تنضم إلى التجارب رفيعة المستوى، التي تقدمها جزيرة ياس، لترسخ بذلك مكانتها كوجهة عالمية رائدة، وتساهم في دعم الرؤية السياحية الطموحة لمدينة أبوظبي، ونحن على ثقة بأن ’سي وورلد أبوظبي‘ ستساهم بدور مهم في نشر الوعي بالقضايا البيئية وحماية الأحياء البحرية في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة عمومًا، فهي تشكل مصدر إلهام للضيوف يشجعهم لسنوات طويلة مقبلة على الاهتمام أكثر بحماية الحياة البحرية، ونحن فخورون بالعمل مع شركائنا في ’سي وورلد باركس آند إنترتنيمنت‘ من أجل دفع عجلة البحوث العلمية وجهود الحفاظ على البيئة الطبيعية من خلال بناء مركز معرفي لا مثيل له، لنؤكد بذلك على التزامنا المشترك بأعلى معايير حماية الحيوانات ورعايتها، نحن نتطلع لاستقبال الضيوف من حول العالم في مدينتنا الترفيهية للأحياء البحرية الفريدة من نوعها لنكشف لهم عن جمال وروعة عالم المحيطات".

وتضم "سي وورلد أبوظبي" خمسة طوابق داخلية بمساحة إجمالية تبلغ 183 ألف متر مربع، تروي من خلالها قصة المحيط الذي يجمعنا، وتأخذ الضيوف في رحلة استكشافية مفعمة بالمرح والمعرفة عبر عوالمها الثمانية الغامرة. وتستقبل "سي وورلد أبوظبي" الضيوف من مختلف الأعمار لخوض تجارب عائلية ممتعة وفريدة تشمل عروض الحيوانات والتفاعل معها عن قرب. وتضم "سي وورلد أبوظبي" العديد من الفعاليات الترفيهية الملهمة والألعاب المشوقة، فضلاً عن أشهى تجارب الطعام والتسوق الحصرية.

من جانبه قال سكوت روس، رئيس مجلس إدارة "سي وورلد باركس آند إنترتينمنت": "تمثل ’سي وورلد أبوظبي‘ خطوة مهمة في مسيرة ’سي وورلد آند إنترتينمنت‘ بصفتها أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية تفتح أبوابها خارج الولايات المتحدة، ويسعدنا أن نشهد الافتتاح المرتقب هذا إلى جانب شركائنا في ميرال، إن مدينة ’سي وورلد أبوظبي‘ الترفيهية للأحياء البحرية هي ثمرة سنوات طويلة من العمل المشترك والابتكار البنّاء، حيث قمنا بالجمع بين خبرتنا الطويلة التي تمتد على مدار 60 عامًا في مجال رعاية الحيوانات والتزامنا الراسخ بالحفاظ على الحياة البحرية وسجل ميرال غير المسبوق كمطوّر رائد للوجهات عالمية المستوى، وقد تمكّنا معًا من إنشاء مدينة ترفيهية حديثة للأحياء البحرية لا مثيل لها في العالم على الإطلاق، والتي تمثل الجيل المقبل من تجارب ’سي وورلد‘، ونحن على ثقة بأن ’سي وورلد أبوظبي‘ ستدهش ضيوفها بكل ما تقدمه من تجارب، ونفتخر أن نقوم بدورنا من أجل إلهامهم ودعم التزامهم في الحفاظ على الحياة البحرية وحماية المحيطات لسنوات طويلة مقبلة".

وتم تصميم كلّ واحد من عوالم "سي وورلد أبوظبي" ليتمحور حول موضوع فريد، ويأخذ الضيوف في جولة عبر البيئات البحرية المختلفة في عالمنا، ويمثل عالم "المحيط يجمعنا" مركز المدينة الترفيهية ويحكي قصة المحيط الذي يجمعنا من خلال عرض مذهل يستخدم الوسائط المتعددة. ويحتضن هذا العالم مركز رعاية الحيوانات، ومنه تنفتح البوابات إلى بقية عوالم المدينة الترفيهية للأحياء البحرية، بينما يدعو عالم "محيط أبوظبي" الضيوف للتعرف على الحياة البحرية الفريدة في الخليج العربي. وفي "المنطقة الصخرية"، التي تضم كهفًا مخفيًا تعيش فيه أسود البحر وفقمات المرفأ، ينتقل الضيوف إلى شمال غرب المحيط الهادئ في الولايات المتحدة، حيث تتاح لهم فرصة لا تتكرر للتفاعل مع هذه الحيوانات.

وفي عالم "المحيط الاستوائي"، يمكن للضيوف الاستمتاع بدفء أشعة الشمس في الغابة المطرية مع إطلالة على البحيرة الزرقاء المتلألئة التي تتراقص فيها الدلافين وطيور الفلامينغو والأسماك والطيور الاستوائية. وأما عالم "محيط الكائنات الصغيرة"، فسيأخذ الصغار والعائلات في جولة مليئة بالمرح لاستكشاف أصغر الكائنات الحية التي تعيش في المحيط، بما فيها العوالق، والتعرف على التأثير الكبير لهذه المخلوقات الصغيرة في عالمنا. ويأخذ عالم "المحيط اللانهائي" الضيوف في رحلة مذهلة عبر أكبر أكواريوم للحياة البحرية في العالم، والذي يحتوي على 25 مليون لتر من المياه ويحتضن أكثر من 68 ألف من الحيوانات البحرية. وأما عالم "المحيط القطبي" فيضم عالمي "القطب الجنوبي" و"القطب الشمالي"، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالمشاهد الجليدية الخلابة والتعرف أكثر على البيئات الفريدة التي تعيش فيها الحيوانات القطبية.

توفر "سي وورلد أبوظبي" لضيوفها الفرصة لخوض ما يصل إلى 100 من التجارب والعروض ذات الصلة بالحيوانات، منها أكثر من 10 تجارب للتفاعل عن قرب مع الحيوانات، حيث يمكنهم التعرف على السمات والصفات المذهلة للعديد من الحيوانات البحرية بما في ذلك الدلافين وأسماك القرش والسلاحف البحرية.

كما تضم المدينة الترفيهية للأحياء البحرية أكثر من 15 لعبة وتجربة تفاعلية، تحمل كل واحدة منها الضيوف في رحلة استكشافية مذهلة تحت أمواج المحيط، ويمكن لمحبي ألعاب التشويق ركوب أفعوانية المانتا في المحيط الاستوائي، أو تجربة لعبة "هايبرسفير 360" في عالم القطب الشمالي، والكثير من الألعاب العائلية في "محيط الكائنات الدقيقة" وسيجد الضيوف، من مختلف الأعمار، تجارب شيقة يستمتعون بها في المدينة الترفيهية للأحياء البحرية. وأثناء تجولهم في أرجاء "سي وورلد أبوظبي"، سيصادف الضيوف الكثير من العروض الترفيهية المميزة، مع عروض يومية لأكثر من 20 شخصية وفنان أداء، وخلال تنقلهم بين الأنشطة المختلفة، يمكن للضيوف أخذ استراحة قصيرة والاختيار بين 18 تجربة طعام بما في ذلكالوجبات الخفيفة السريعة وتجارب الطعام الراقية، ويمكن للراغبين بشراء هدايا تذكارية خلال زيارتهم لـ "سي وورلد أبوظبي" الاختيار من بين 13 متجرًا مختلفًا.