اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مايو 2023 04:24 م
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سنابل الخير .. توريد 233 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:44 م
سنابل الخير .. توريد 233 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تعد من المحافظات الواعدة زراعياً وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب توريد القمح للشون والصوامع المختلفة، مشيرة إلى انتظام أعمال توريد محصول القمح بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالى ما تم توريده لشون البحيرة حتى صباح اليوم 233 ألف طن من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 335830 فدانا.
 
ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة المراجعة الدورية لكافة التجهيزات المتعلقة بعملية التوريد، خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليمها للمزارعين.
 
كما وجهت بتكثيف أعمال المعاينة من مديريتي التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن لمواقع استلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من اعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع.
 
ويذكر أن الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح بالبحيرة تبلغ 39 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة بطاقة استيعابية تتجاوز 627 ألف طن.

 


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