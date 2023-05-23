"تعليم المنوفية" تشكل لجنة لفحص امتحان الدراسات الاجتماعية بعد شكاوى أولياء الأمور

المنوفية - محمد فتحى

قرر الدكتور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ، تشكيل لجنة برئاسة ، طارق سعد الدين وكيل المديرية، محمد صحصاح مدير عام التعليم العام، وبعض الموجهين الأوائل للدراسات الاجتماعية لفحص الامتحان وفق المواصفات الفنية الواردة من وزارة التربية والتعليم وكذلك تصحيح عينة عشوائية من جميع الإدارات التعليمية للوقوف على مستوى إجابات الطلاب وسيتم مراعاة أبنائنا الطلاب ومحاسبة المتسبب في ذلك حرصاً على مستقبل أبنائنا.

الطلاب، بناء على ما ورد إلى غرفة العمليات من اتصالات تليفونية ، وشكاوي اليكترونية علي الصفحات الرسمية، من صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية العامة اليوم.