تعليمات جديدة من مصر للطيران لعملائها المسافرين تعرف عليها

كتب أحمد مصطفى

ناشدت شركةً مصر للطيران اليوم الثلاثاء عملائها المسافرين على متن رحلاتها الجوية ضرورة الوجود بمطار القاهرة والمطارات المصرية قبل مواعيد إقلاع الرحلات الدولية بساعتين ونصف، (باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يكون الوجود بالمطار قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 3 ساعات).

كما ناشدت المسافرين بأنه لن يقبل أي راكب في حال عدم وجوده بالمنطقة المخصصة أمام بوابات الصعود إلى الطائرة بمدة تقل عن 25 دقيقة قبل موعد إقلاع الرحلة.

ويأتي ذلك حرصًا من الناقل الوطني مصر للطيران علي تقديم أفضل خدمة لعملائها المسافرين علي متن رحلاتها الجوية ولضمان إنسيابية إنهاء الإجراءات قبل مواعيد إقلاع الرحلات.