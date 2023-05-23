اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مايو 2023 10:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعليمات جديدة من مصر للطيران لعملائها المسافرين تعرف عليها

الثلاثاء، 23 مايو 2023 08:58 م
تعليمات جديدة من مصر للطيران لعملائها المسافرين تعرف عليها مصر للطيران
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناشدت شركةً مصر للطيران اليوم الثلاثاء عملائها المسافرين على متن رحلاتها الجوية ضرورة الوجود بمطار القاهرة والمطارات المصرية قبل مواعيد إقلاع الرحلات الدولية بساعتين ونصف، (باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يكون الوجود بالمطار قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 3 ساعات).
 
كما ناشدت المسافرين بأنه لن يقبل أي راكب في حال عدم وجوده بالمنطقة المخصصة أمام بوابات الصعود إلى الطائرة بمدة تقل عن 25 دقيقة قبل موعد إقلاع الرحلة.
 
ويأتي ذلك حرصًا من الناقل الوطني مصر للطيران علي تقديم أفضل خدمة لعملائها المسافرين علي متن رحلاتها الجوية ولضمان إنسيابية إنهاء الإجراءات قبل مواعيد إقلاع الرحلات.
 
 
 
 
 

مطار القاهرة

أخبار الطيران

تعليمات

مصر للطيران

عملاء الرحلات

تعليمات سفر



الموضوعات المتعلقة

"مصر للطيران" توجل إصدار تذاكر لحاملى تأشيرة الزيارة على رحلات جدة والمدينة

السبت، 20 مايو 2023 01:39 م

تغيير مسار الرحلة.. مصر للطيران تكشف كواليس إنقاذ حياة راكبة (فيديو)

الخميس، 18 مايو 2023 07:16 م

كواليس إنقاذ حياة راكبة على إحدى رحلات مصر للطيران.. تعرضت لأزمة صحية مفاجئة.. الطائرة المتجهة لواشنطن هبطت اضطراريا بميلانو الإيطالية.. وسلامة الركاب فى مقدمة أولويات مصر للطيران

الخميس، 18 مايو 2023 04:18 م

مصر للطيران للشحن الجوى تستأنف رحلاتها إلى مطار معيتيقة الليبي

الأربعاء، 17 مايو 2023 12:29 م

مصر للطيران: تغيير مسار رحلة واشنطن لإنقاذ حياة راكبة تعرضت لأزمة صحية

الأربعاء، 17 مايو 2023 10:59 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة