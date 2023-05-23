تشيع جنازة طفل محارب السرطان بمسطق رأسه في المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شيع منذ قليل أهالى قرية كمشوش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية ، جنازة الطفل إبراهيم شهاب محارب السرطان إبن قرية كمشوش، التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، بعد إجراء عملية زرع نخاع، تكاتف فيها أهل قريته ليجمعوا المبلغ خلال 24 ساعة فقط وسط حالة من الحزن خيمت على جميع أهالى القرية والقرى المجاورة.

وكانت أسرة الطفل إبراهيم شهاب محارب السرطان إبن قرية كمشوش قد أعلنت وفاته اليوم بعد معاناة دامت لمدة عامان في محاربة المرض اللعين ووصول الرأي الطبي لضرورة زرع نخاع من شقيقه، وتحمل التأمين الصحي ثلثي ثمن العملية وجمع أهالي قريته 170 ألف جنيه لدخوله العمليات.

ونعى الطفل إبراهيم شهاب محارب السرطان العشرات من أبناء قريته داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، وتنتظر الأسرة وصول الجثمان لدفنها بمقابر الأسرة بقرية كمشوش التابعة لدائرة مركز منوف.