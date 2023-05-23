اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مايو 2023 05:54 م
أكرم القصاص
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بدء فعاليات المراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجًا بكفر المنازلة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 05:37 م
بدء فعاليات المراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجًا بكفر المنازلة فعاليات المراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجًا
دمياط معتز الشربينى

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استمرت خلال هذا الأسبوع  فعاليات التدريب بالمراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجا المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط. 
 
 
ينفذ المشروع بمركز شباب كفر المنازلة إدارة ميت أبو غالب ومركز شباب الإبراهيمية القبلية إدارة كفر سعد ويتم تنفيذ التدريب بواقع 3 مرات تدريب أسبوعيا لرياضات الكاراتيه، كرة الطائرة، كرة القدم، كاراتيه، ألعاب ترويحية لجميع الفئات خلال الفترة من 15/ 5 حتي 15 / 8 / 2023. 
 
 يهدف المشروع إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة للقرى الأكثر احتياجا والتي لا يتوافر بها خدمات رياضية والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و دكتورة منال عوض محافظ دمياط،وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.
 
 
 
عاليات المراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجًا (1)
عاليات المراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجًا

عاليات المراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجًا (2)
عاليات المراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجًا

 


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