وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن التمرين يهدف إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب العسكرية والأمنية بين البلدين، ورفع كفاءة المشاركين فى مهام أمن وحماية الشخصيات والأسلحة والرماية والعمليات الخاصة.

يذكر أن التمرين المشترك (حارس) هو الأول من نوعه بين القطاعين، ويأتي تأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، التي تعد أنموذجًا، وتعكس واقعًا لوحدة المصير المشترك.