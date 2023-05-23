اليوم السابع
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الكنيسة تنظم مؤتمرا للدارسين بأوروبا على مدار 3 أيام فى باريس

الثلاثاء، 23 مايو 2023 01:45 م
الكنيسة تنظم مؤتمرا للدارسين بأوروبا على مدار 3 أيام فى باريس المشاركون بالمؤتمر
كتب: محمد الأحمدى

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نظم الأب القس فيلوباتر نبيه كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمصر الجديدة، وسكرتير قداسة البابا لشؤون المهجر مؤتمرًا للشباب الدارسين فى أوروبا على مدار 3 أيام فى كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بدراڤى، مقر مطرانية باريس وشمالى فرنسا.

وحمل المؤتمر عنوان "Dare to be different" وتحدث معهم عن المبادئ الروحية التى يجب أن تثبت في حياتهم وكيف يكونوا نورًا للعالم وليعيشوا بهذه المبادئ في وسط المجتمع الأوروبي.

وحاضر في المؤتمر أيضًا صاحبا النيافة الأنبا لوقا أسقف جنوبي فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا.

وتضمن البرنامج إلى جانب القداسات اليومية، درس كتاب، وحلقات نقاشية، وفترات خلوة شخصية، وبعض الأنشطة الترفيهية.

أباء الكنيسة مع الدارسين
أباء الكنيسة مع الدارسين

 

مؤتمر الدارسين فى أوروبا
مؤتمر الدارسين فى أوروبا

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مؤتمر الدارسين

اوروبا



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