اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مايو 2023 07:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف على 1005 حالة بقافلة طبية مجانية بالإسماعيلية ضمن "حياة كريمة"

الثلاثاء، 23 مايو 2023 07:15 م
الكشف على 1005 حالة بقافلة طبية مجانية بالإسماعيلية ضمن "حياة كريمة" قافلة طبية مجانية بأبوصوير
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية، وتنفيذا لتلك التوجيهات نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمركز شباب شعيب، والتي استهدفت أهالي مركز ومدينة أبوصوير، وذلك على مدار يومين.
 
استقبلت القافلة 1005 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 
 
ومن جانبه، أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 9 تخصصات طبية، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفورى، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
 
وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، مؤكدة أنه تم استقبال 442 مواطن بعيادة الباطنة و76 مواطن بالجراحة و56سيدة بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 57 سيدة، بالإضافة إلى استقبال 264 حالة بعيادة الأطفال، وفي عيادة المسالك تم استقبال 55حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 51 حالة، و 4 حالات بوحدة الأشعة.
 
قافلة طبية مجانية بأبوصوير (1)
قافلة طبية مجانية بأبوصوير 

قافلة طبية مجانية بأبوصوير (2)
قافلة طبية مجانية بأبوصوير

قافلة طبية مجانية بأبوصوير (3)
قافلة طبية مجانية بأبوصوير

 


الاسماعيلية

حياة كريمة

محافظة الاسماعيلية

أبوصوير

قافلة طبية مجانية

صحة الاسماعيلية



الموضوعات المتعلقة

"طاقة النواب" تقر موازنة ديوان وزارة البترول.. ومليار جنيه لمشروعات "حياة كريمة"

الثلاثاء، 23 مايو 2023 03:59 م

محافظ الدقهلية يناقش استعدادات بدء المرحلة الثانية لمشروعات حياة كريمة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:50 م

"حياة كريمة" تحسن جودة الحياة بـ28 قرية فى دمياط.. فيديو

الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:49 م

وزيرة التضامن تفتتح اجتماع "بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية".. القباج: تمويل حياة كريمة تجاوز تريليون جنيه.. زيادة المعاشات 120% فى 8 سنوات.. ودعم الأسر الأولى بالرعاية ارتفع إلى 127 مليار جنيه

الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة