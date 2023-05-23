الكشف على 1005 حالة بقافلة طبية مجانية بالإسماعيلية ضمن "حياة كريمة"

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية، وتنفيذا لتلك التوجيهات نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمركز شباب شعيب، والتي استهدفت أهالي مركز ومدينة أبوصوير، وذلك على مدار يومين.

استقبلت القافلة 1005 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه، أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 9 تخصصات طبية، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفورى، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، مؤكدة أنه تم استقبال 442 مواطن بعيادة الباطنة و76 مواطن بالجراحة و56سيدة بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 57 سيدة، بالإضافة إلى استقبال 264 حالة بعيادة الأطفال، وفي عيادة المسالك تم استقبال 55حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 51 حالة، و 4 حالات بوحدة الأشعة.