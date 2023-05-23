الفيوم تحصد المركز الرابع والخامس بمسابقة التعبير الفنى "مصر فى عيون أبنائها"

الفيوم رباب الجالي

صرحت الدكتورة أماني قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن المديرية حققت مراكز متقدمة على مستوي الجمهورية في مسابقة التعبير الفني مصر في عيونا أبنائها للعام الدراسي 2023/2022م، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف مكتب مستشار التربية الفنية بالوزارة.

فازت الطالبة بوسي سيد محمد محمد، مدرسة التربية الفكرية بشرق الفيوم، بالمركز الرابع جمهورية - مرحلة التربية الخاصة.

وفى المرحلة الإعدادية، فازت الطالبة سما حسن أحمد عثمان ، مدرسة جرفس للتعليم الأساسي بسنورس ، بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بالتهنئة للطلاب الفائزين فى المسابقة، وإدارة مدرستي التربية الفكرية بالفيوم، وجرفس للتعليم الأساسي بسنورس، وتوجية عام التربية الفنية وإدارة الشئون التنفيذية للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة فى جميع المسابقات التى تنظمها الوزارة، وتحقيق مراكز متقدمة لمحافظة الفيوم على مستوى الجمهورية.