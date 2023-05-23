الغردقة تستضيف الاجتماع السنوى لشركات السياحة العالمية بمشاركة ممثلو 200 شركة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستضيف مدينة الغردقة، مساء اليوم، الثلاثاء، الاجتماع السنوى لشركات السياحة العالمية المصدرة للوفود السياحية للبحر الأحمر، بحضور ممثلو 200 صانع من صناع السياحة حول العالم، وبحضور قيادات ومسئولى السياحة وغرفة شركات السياحة ومحافظة البحر الأحمر ، وذلك تحت شعار "get together" والمقرر له أن يستمر لمدة 4 أيام.

من جانبه، قال إيهاب شكرى، مسئول شركة السياحة المنظمة للحدث، أن اجتماع أكبر ممثلو شركات السياحة وصناع السياحة حول العالم فى الغردقة يعتبر من أهم الأحداث السياحية، والذى يماثل بورصة برلين السياحية التى تقام بالعاصمة الألمانية برلين.

وأضاف أن استضافة الاجتماع السياحي لشركات السياحة العالمية فى مدينة الغردقة، يؤكد لكل المهتمين بالمجال السياحي حول العالم، اهتمام الدولة المصرية بالنشاط السياحي بشكل عام، وأن المدن السياحية المصرية تعتبر أفضل مدن سياحية حول العالم وتحتل مراكز متقدمه مقارنة بالمدن السياحية الأخرى.

وتابع أنه من المقرر أن يحضر الاجتماع قيادات النشاط السياحي ومحافظة البحر الأحمر بشكل عام، ويضم الاجتماع عقد عدد من ورش العمل وتنظيم الرؤية المستقبلية للسياحة وإجراء عدة تعاقدات للموسم السياحي الشتوي المقبل.

وأوضح أن الهدف من اجتماع زيادة المعرفة التكنولوجية للوصول لزيادة الاعداد وتشجيع وزيادة طيران الشارتر لمنافسة المقاصد السياحية في العالم، وفتح مناخات تسويقية جديدة واكتشاف منتجات سياحية جديدة بالبحر الأحمر.