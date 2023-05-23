الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال تستهدف 19 مرضا والعلاج مجانا

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يتم الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة من خلال سحب عينة دم من كعب الطفل وتحليلها لاكتشاف المرض وعلاجه مبكرًا.

وأكدت وزارة الصحة، أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة تستهدف 19 مرضا وتقدم العلاج بالمجان، مضيفة: إن المبادرة تهدف إلى الوصول إلي جيل صحي وخالي من مسببات الإعاقة.

وأوضحت الصحة، أن المبادرة تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى حديثي الولادة، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي لحديثي الولادة بحضانات الأطفال في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.