الداخلية تضبط 336 قضية مخدرات و198 قطعة سلاح وتنفذ 82 ألف حكم قضائى

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى عدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.