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الداخلية تضبط هيروين وحشيش بحملات أمنية بدمياط

الثلاثاء، 23 مايو 2023 11:12 ص
الداخلية تضبط هيروين وحشيش بحملات أمنية بدمياط حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط  حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا– فارسكور– كفر سعد) وأقسام شرطة (السرو – أول وثان دمياط).
 
أسفرت جهودها عن ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالها (كميات مختلفة من المواد المخدرة المتنوعة "هيروين، حشيش، هيدرو، بانجو"- عدد 5 قطع سلاح نارى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 7 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية").
 
وتمكنت الجهود من ضبط قضية فى مجال الإتجار فى الأسلحة النارية بمضبوطات (فرد محلى وعدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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