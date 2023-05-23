اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الاستخبارات الألمانية: لا مؤشرات على ضعف نظام الرئيس الروسى

الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:05 م
الاستخبارات الألمانية: لا مؤشرات على ضعف نظام الرئيس الروسى
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانى، برونو كال، أنه لم يتم حتى الآن رصد أى مؤشرات على ضعف نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أكثر من عام على العملية العسكرية على أوكرانيا.

 

وقال برونو كال - خلال مؤتمر بالأكاديمية الاتحادية للسياسة الأمنية فى برلين - أنه لا توجد تصدعات ملحوظة فى نظام بوتين.. وإن روسيا لا تزال فى وضع يمكنها من "شن حرب على المدى الطويل" بالجنود المجندين حديثا. 

 

وردًا على سؤال حول متى عرفت دائرة الاستخبارات الألمانية بالضبط أن روسيا ستهاجم أوكرانيا، قال كال: قبل حوالى 14 يوما من بدء الحرب، رصدنا أيضا ظواهر لا يمكن تفسيرها بأى طريقة أخرى.

 

ورفض كال الانتقادات بأن أجهزة الاستخبارات فى الولايات المتحدة وبريطانيا توقعت الهجوم فى وقت أبكر بكثير من جهاز الاستخبارات الألمانى قائلا أن أجهزة الاستخبارات هذه تنبأت بقوة باحتمال نشوب حرب بناء على ملاحظاتها.

 


الرئيس الروسي

الاستخبارات الألمانيه

اوكرانيا

الولايات المتحدة

بريطانيا



الموضوعات المتعلقة

"الكرملين": مستوى التفاف المواطنين حول الرئيس بوتين عال

الإثنين، 22 مايو 2023 06:31 م

الرئيس الروسى يعين سيرجى بوتين نائبا جديدا لوزير الخارجية

الإثنين، 22 مايو 2023 02:04 م

بوتين يهنئ "فاجنر" والجيش الروسى عقب السيطرة على باخموت

الأحد، 21 مايو 2023 09:01 ص

بوتين فى مرمى نيران الغرب مجددا.. قادة السبع يفرضون عقوبات جديدة على روسيا.. الإجراءات تستهدف 70 كيانا جديدا وقطع موسكو عن النظام المالى الدولى.. بريطانيا وأوروبا تلاحقان "الماس".. وزيلينسكى ينضم للقمة الأحد

الجمعة، 19 مايو 2023 05:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة