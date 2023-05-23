الاستثمار ومحفزاته على مائدة المحور الاقتصادى بجلسات الحوار الوطنى..التفاصيل

كتبت إيمان علي

يواصل الحوار الوطنى جلساته النقاشية، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء اليوم الثلاثاء على مستوى المحور الاقتصادى وتشمل جلستان للجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبى برئاسة الدكتور سمير صبرى مقرر اللجنة وباسم لطفي المقرر المساعد.

وتتضمن الموضوعات الرئيسية للجنة الاستثمار الأتى:

- الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص والتحديات.

- مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.

- مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليا وعالميا.

وجاء في لائحة سير الإجراءات، أن تبدأ الجلسات الأولى للحوار بالسلام الوطني، ثم بكلمة من المقرر العام للمحور أو المقرر المساعد بحسب الأحوال، ثم يحدد مقرر الجلسة الهدف من الجلسة وتذكير الحاضرين بمحددات وضوابط الحوار واستعراض جدول أعمال الجلسة وخط سيرها، ويحضر كل لجنة عدد مناسب من المشاركين في حدود ثلاثين مشاركًا، ويُراعى أن تكون الآراء المعارضة ممثلة بالتمثيل المتوازن مع الآراء المؤيدة والخبراء وممثلي أصحاب المصلحة، ويُراعى استمرار المشاركين في أعمال اللجنة إلى حين انتهاء القضايا والمسائل التي اشتركوا في مناقشتها ورفع مخرجاتها إلى المحور العام.