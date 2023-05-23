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استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلي وانبي الليلة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 12:07 م
استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلي وانبي الليلة فريق الأهلي_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وانبى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
 
وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم، وتأمين ممرات اللاعبين.
 
ويتربع الأهلي على قمة بطولة الدوري برصيد 53 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلي أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلي الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.
 
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وانبى في الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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