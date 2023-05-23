وقالت (أوبك) -في بيان اليوم الثلاثاء، نقلت فيه عن الأمين العام كلمته خلال مشاركته في اليوم الثاني للمؤتمر السنوي الـ30 للبترول والغاز في الشرق الأوسط لعام 2023 الذي انطلق يوم أمس الأحد في دبي- إن الغيص أعرب عن تقدير منظمة (أوبك) لدولة الإمارات العربية المتحدة بسبب ريادتها في مواجهة التغيرات المناخية بالفترة التي سبقت استضافة قمة المناخ (كوب 28).

وقال الغيص في هذا الصدد إن "هذا يعكس التزام هذا البلد الطويل الأمد بالممارسات المستدامة والتعاون الدولي لمواجهة تحديات عصرنا" مضيفا أن "تتويج عام الاستدامة باستضافة دبي لمؤتمر (كوب 28) يمثل لحظة من الفخر الكبير لـ(أوبك)".

وسلط الأمين العام لـ(أوبك) الضوء على جهود الدول الأعضاء في المنظمة في الحد من الانبعاثات من خلال تبني مناهج مبتكرة مثل اقتصاد الكربون الدائري مؤكدا في ختام بيانه أن "النفط والغاز سيظلان جزءا لا يتجزأ من مزيج الطاقة في المستقبل المنظور".

