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5 ملايين و200 ألف أسرة تستفيد من تكافل وكرامة بدعم 31 مليار جنيه.. التفاصيل

الإثنين، 22 مايو 2023 01:00 ص
5 ملايين و200 ألف أسرة تستفيد من تكافل وكرامة بدعم 31 مليار جنيه.. التفاصيل لجنة التضامن بمجلس النواب
كتب أمين صالح

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استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، عددا من الأرقام العامة فيما يخص عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة والدعم النقدى المقدم لها في موازنة 2023/2024، خلال عرضها لموازنة ديوان عام وزارة التضامن أمام البرلمان.
 
وتمثلت فى:
 
- زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى حتى وصلت 5 ملايين و200 ألف أسرة.
 
- موازنة الدعم النقدى وصلت إلى31 مليارا و80 مليون جنيه.
 
- زيادة الدعم النقدى المقدم من التحالف الوطنى للعمل الأهلي والذي يدعم حوالى 600 ألف أسرة بما يقرب 34 مليار جنيه و500 مليون كإجمالى موازنة الدعم النقدى الموجه للأسر في مصر.
 
- رفع الأدنى للأجر التأمينى وصل إلى 916 جنيها، وهذا في سياق الإصلاح الهيكلى للهيئة القومية للتأمينات.
 
 

مجلس النواب

التضامن الاجتماعى

السياسه

البرلمان



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