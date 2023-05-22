5 ملايين و200 ألف أسرة تستفيد من تكافل وكرامة بدعم 31 مليار جنيه.. التفاصيل

كتب أمين صالح

استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، عددا من الأرقام العامة فيما يخص عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة والدعم النقدى المقدم لها في موازنة 2023/2024، خلال عرضها لموازنة ديوان عام وزارة التضامن أمام البرلمان.

وتمثلت فى:

- زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى حتى وصلت 5 ملايين و200 ألف أسرة.

- موازنة الدعم النقدى وصلت إلى31 مليارا و80 مليون جنيه.

- زيادة الدعم النقدى المقدم من التحالف الوطنى للعمل الأهلي والذي يدعم حوالى 600 ألف أسرة بما يقرب 34 مليار جنيه و500 مليون كإجمالى موازنة الدعم النقدى الموجه للأسر في مصر.

- رفع الأدنى للأجر التأمينى وصل إلى 916 جنيها، وهذا في سياق الإصلاح الهيكلى للهيئة القومية للتأمينات.