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وزير الزراعة: الإفراج عن 225 ألف طن أعلاف بـ102 مليون دولار خلال أسبوع

الإثنين، 22 مايو 2023 10:01 ص
وزير الزراعة: الإفراج عن 225 ألف طن أعلاف بـ102 مليون دولار خلال أسبوع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى تم الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 102 مليون دولار خلال الفترة من 12/5/2023 حتى 18/5/2023.

وأضاف "القصير" أن الإفراج شمل 185 ألف طن من الذرة بحوالى 66 مليون دولار وحوالى 40 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 30 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالى 6 مليون دولار.

وقال وزير الزراعة إن إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 18 مايو 2023 ، 5 ملايين طن منها 3.7 مليون طن ذرة، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالى مبلغ 2.4 مليار دولار.

 


الزراعة

الاعلاف

الافراج عن الاعلاف

الذرة

الصويا

اليوم السابع بلس



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