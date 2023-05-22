وزير الخارجية السوري: الدول العربية قيادات وشعوباً تبادلنا المحبة

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أكد وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد أن الوضع العربي الراهن واعد على صعيد تعميق العلاقات بين الدول العربية، مشيراً إلى أن اللقاءات التي عقدت بمدينة جدة خاصة مع القيادة السعودية كانت على مستوى المسؤولية والطموحات.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن تصريحات المقداد لقناة "RT" الروسية : “إن العواطف التي وجدناها في القمة العربية في جدة عواطف دائمة ومستمرة تجاه الشعب السوري وتجاه القيادة في سوريا، ونحن شعرنا دائماً وما زلنا بأن الدول العربية قيادات وشعوباً تبادلنا المحبة لأننا من أكثر الملتزمين بأهداف أمتنا العربية ومن أكثر من يحب ويحترم ويبذل ويضحي من أجل قضايا الأمة العربية، ولذلك أنا لم استغرب هذا الترحيب في كل الاجتماعات التي عقدناها مؤخراً”.

وأضاف المقداد “إن اللقاء بين الرئيس السورى بشار الأسد والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية كان حاراً جداً ومعبراً عن العلاقات التاريخية التي ربطت بين البلدين، وشعرنا من الكلام الهام جداً الذي قاله ولي العهد السعودى بأن المستقبل واعد وبأن العلاقات قد عادت إلى طبيعتها، فعلى مختلف المستويات وخلال الفترات الماضية لم تصل العلاقات إلى حد القطيعة”.

وأوضح المقداد أن "المملكة أحاطتنا بكل المحبة التي يتوقعها المواطن السوري من أخيه وشقيقه سواء في القيادة السعودية أو بين المواطنين، ففي كل المملكة سادت الفرحة بوجود سوريا في هذه القمة كما هي فرحة المواطن السوري في دمشق، فاللقاء كان على مستوى المسؤولية والطموحات التي يعلقها أبناء الشعبين العربيين في المملكة السعودية وفي سوريا".