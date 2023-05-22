مصرع 20 شخصا بحريق مدرسة فى غويانا

وكالات

لقى 20 شخصاً على الأقل مصرعهم في حريق نشب بمهجع مدرسة في المهدية بوسط غويانا، حسبما أفادت الحكومة.

وحسب موقع العين الإماراتى، قال الرئيس عرفان علي ليل الأحد: "هذه كارثة كبرى. إنها مروّعة ومؤلمة".

وأشار بيان الحكومة إلى أن عدد القتلى ارتفع إلى 20 وأصيب عدّة أشخاص في الحريق في ثانوية المهدية.

من جهته، قال علي إنّه أمر بإجراء الترتيبات في مستشفيين رئيسيين في العاصمة جورجتاون "بحيث يحصل كلّ طفل يحتاج إلى الاهتمام على أفضل فرصة لذلك".

وأُرسلت طائرات خاصة وعسكرية إلى المهدية الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب جورجتاون، في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة أمطاراً غزيرة.

بدورها، دعت النائبة المعارِضة ناتاشا سينغ لويس إلى إجراء تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

وقالت: "كلّنا بحاجة لأن نفهم كيف وقع هذا الحادث الأكثر فظاعة وفتكاً، وأن نتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذه المأساة مرة أخرى".

وغويانا دولة صغيرة ناطقة بالإنجليزية يبلغ عدد سكانها 800 ألف نسمة، كما أنّها مستعمرة هولندية وبريطانية سابقة تمتلك أكبر احتياطي نفطي للفرد في العالم، الأمر الذي تأمل في أن يساعدها على تحفيز التنمية السريعة.