مصرع شخصين وإصابة 4 أخرين فى حوادث متفرقة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 4 أخرين فى حوادث متفرقة بمحافظة المنيا، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد مصرع محمد وليد عبد التواب 6 سنوات، مقيم بقرية الناصرية بمركز بني مزار، دهسه سيارة رقم 7842 ن ح ر ربع نقل، أمام مدرسة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي بني مزار العام تحت تصرف النيابة العامة، والتحفظ على المركبة والسائق تحت تصرف النيابة العامة .



وتلقت أجهزة الأمن بالمحافظة إخطار من عمليات النجدة ، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي ، امام قرية زهرة شمال مدينة المنيا، بسبب السرعة الزائدة .وقد اسفر الحادث عن أصابة 3 عمال وهم حمدي ناحي علي 33 سنة، سيد رجب عبد النادي 30 سنة، محمد خلف علي 25 سنة ، مقيمون بقرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا .



تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام للعلاج ، وتم التحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

ولقى شخص مصرعه وأصيب آخر في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا بالقرب من مركز ملوي.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي إلى موقع الحادث تبين وإصابة آخر بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل الجثة المصاب لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الغربي الشرقي.