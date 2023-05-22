مصرع شخصين وإصابة 4 أخرين فى حوادث متفرقة بالمنيا

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 4 أخرين فى حوادث متفرقة بمحافظة المنيا، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد مصرع محمد وليد عبد التواب 6 سنوات، مقيم بقرية الناصرية بمركز بني مزار، دهسه سيارة رقم 7842 ن ح ر ربع نقل، أمام مدرسة.
تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي بني مزار العام تحت تصرف النيابة العامة، والتحفظ على المركبة والسائق تحت تصرف النيابة العامة .
وتلقت أجهزة الأمن بالمحافظة إخطار من عمليات النجدة ، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي ، امام قرية زهرة شمال مدينة المنيا، بسبب السرعة الزائدة .وقد اسفر الحادث عن أصابة 3 عمال وهم حمدي ناحي علي 33 سنة، سيد رجب عبد النادي 30 سنة، محمد خلف علي 25 سنة ، مقيمون بقرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا .
تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام للعلاج ، وتم التحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة.
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