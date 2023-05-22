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مصرع شخصين في حادثتين مختلفتين بمحافظة بورسعيد

الإثنين، 22 مايو 2023 12:24 ص
مصرع شخصين في حادثتين مختلفتين بمحافظة بورسعيد اسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقي شخصان، مصرعهما مساء أمس الأحد، في حادثتين سير علي طرق سريعة جنوب وغرب محافظة بورسعيد
 
استقبلت مشرحة مستشفى 30 يونيو، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، جثة فوزى السيد محمد 64 سنة، بادعاء حادث سيارة على طريق المطرية الجديد. 
 
ووصل مستشفى النصر، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، جثة صابر حافظ صابر 64 سنة من محافظة القاهرة، بإدعاء حادث سيارة أثناء عبوره الطريق أمام مساكن المناصرة.
 
تم تحرير محضرين بالواقعتين واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادثتين، والتصريح بالدفن.

 


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