محكمة صومالية تصدر أحكاما مختلفة على جنود حادثة "سيناي" بمقديشيو

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أصدرت محكمة القوات المسلحة الوطنية الصومالية، اليوم الاثنين، أحكاما مختلفة على الجنود الذين إرتكبوا حادثة "سيناي" بالعاصمة مقديشيو، والتي وقعت في 27 فبرير الماضي.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن المحكمة حكمت بالإعدام على جندي صومالي تسبب في مقتل 6 أشخاص، وكذلك 3 جنود آخرين لقتلهم اثنين من حراس رئيس مديرية ياقشيد، كما أصدرت أحكاما مختلفة بحق 6 جنود بتهم اشتراكهم في الحادث ولرفض التوجيهات وتضليل القضاء والتصرف مثل الميليشيات، فيما أفرجت عن الجندي أحمد علي أحمد محمود.