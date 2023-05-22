اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مايو 2023 11:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

محكمة صومالية تصدر أحكاما مختلفة على جنود حادثة "سيناي" بمقديشيو

الإثنين، 22 مايو 2023 09:39 م
محكمة صومالية تصدر أحكاما مختلفة على جنود حادثة "سيناي" بمقديشيو الصومال - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أصدرت محكمة القوات المسلحة الوطنية الصومالية، اليوم الاثنين، أحكاما مختلفة على الجنود الذين إرتكبوا حادثة "سيناي" بالعاصمة مقديشيو، والتي وقعت في 27 فبرير الماضي.


وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن المحكمة حكمت بالإعدام على جندي صومالي تسبب في مقتل 6 أشخاص، وكذلك 3 جنود آخرين لقتلهم اثنين من حراس رئيس مديرية ياقشيد، كما أصدرت أحكاما مختلفة بحق 6 جنود بتهم اشتراكهم في الحادث ولرفض التوجيهات وتضليل القضاء والتصرف مثل الميليشيات، فيما أفرجت عن الجندي أحمد علي أحمد محمود.


الصومال

محكمة القوات المسلحة الصومالية

أحكام بالإعدام فى الصومال

الإرهاب فى الصومال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة