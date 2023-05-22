محافظ السويس يستقبل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول

استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمكتبه اليوم محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس وخالد سعداوى، السكرتير العام للمحافظة.

وأعرب اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس عن ترحيبه سعادته بهذه الزيارة، كما قدم محمد جبران الشكر لمحافظ السويس على بذل الجهد لتحقيق أهداف وطموحات أبناء السويس وتحقيق مزيداً من الاستقرار والتقدم.

وفي اللقاء تطرق الحديث حول المشروعات البترولية القومية الضخمة داخل محافظة السويس فهى قاطرة التنمية الحقيقية وأيضًا تم مناقشة بعض الأمور الهامة التي تخص بعض الخدمات المقدمة للعاملين بقطاع البترول.

وفي نهاية اللقاء، قدم محمد جبران، درع النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول للواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، تقديرًا وتكريمًا لجهوده وتعاونه الصادق.

كما حضر اللقاء كل من، المهندس محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للبترول والكيميائى هشام فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول وسعيد زكريا، رئيس نقابة النصر للبترول ورئيس الاتحاد المحلى لعمال مصر بالسويس والمهندس أيمن حسن، مدير شركة أنابيب البترول.