مجلس التعليم والطلاب بجامعة القناة يُناقش آليات التدريب الصيفى

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد مجلس التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس اجتماعا، برئاسة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبمشاركة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومديرى عموم القطاع .

واستهل الدكتور محمد عبد النعيم المجلس بتقديم العزاء للدكتور محمد الحماحمى وكيل كلية الزراعة لوفاة المغفور لها والدته، راجياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمة.

وخلال الجلسة تم التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (335) بتاريخ 18 أبريل ثم بدأ المجلس رقم (336) فى مباشرة أعمالها.

واستهل "عبد النعيم" المجلس - بتقديم الشكر لجميع الكليات المُشاركه بمهرجان المسرح ، مشيداً بمستوى العروض المسرحية المُقدمه ونص المسرحي الهادف الذى يتناول موضوعات جادة ، واصلاً الشكر لكليات التمريض ، التجارة ، الصيدلة الحاصلين على المركز الثالث الأولى بالمهرجان .

ثم أكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على ضرورة تطبيق ضوابط العملية الإمتحانية الوارده بدليل الإجراءات الخاصة بالإمتحانات .

والتى تشمل الخطة الزمنية للفصل الدراسي الثانى 2022-2023، تشكيل ومهام لجان الإمتحانات، المهام والإجراءات الخاصة بإدارة الكلية ، ضوابط وإجراءات وضع الإمتحانات، مهام وأعمال الكنترولات ومسئولى شئون الطلاب ، مهام وأعمال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، الضوابط والإجراءات الخاصة بالطلاب .

مُوجهاً بسرعة تصحيح ومراجعة ورصد وإعلان نتائج الكليات - خاصة للسنوات النهائية - مع مراعاة الدقة التامة .

وخلال المجلس - ناقش " عبد النعيم" آليات التدريب الصيفى للطلاب ، مؤكداً على أهميته فى تعريف الطلاب بواقع البيئة العملية ، كما أنه يتيح الفرصة لمؤسسات القطاع العام والخاص للتعرف على إمكانات الطلاب ومهاراتهم، بالإضافة إلى توفير الفرصة للطلاب لكسب الخبرة العملية والتدريب قبل التخرج ألى جانب تعميق فهم الطلاب للعلوم النظرية التي تلقوها في مجال تخصصهم.

وفى نهاية الجلسة - استمع الدكتور محمد عبد النعيم لتقرير شامل حول الامتحانات العملية التى عُقدت خلال الفترة من 13 إلى 18 مايو ، مع رصد لسير العملية الامتحانية لمتطلبات الجامعة والتى بدأت السبت 20 مايو وتستمر حتى الخميس 25 مايو .