وذكرت قناة "فرانس 24" أن زيلينسكي كان يسعى إلى عقد اجتماع ثنائى مع دا سيلفا، إلا أن تعارض المواعيد منعتهما من الاجتماع.

وقد عقد زيلينسكي عدة لقاءات ثنائية خلال القمة من أجل حشد الدعم لبلاده، من بينها اجتماعه برئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى.

واختتم قادة مجموعة الدول السبع الكبرى أمس قمتهم التي انعقدت على مدار ثلاثة أيام في مدينة هيروشيما باليابان بعد الاتفاق على مواصلة دعمهم لأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.