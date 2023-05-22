اليوم السابع
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كيف تحمى النباتات من درجات الحرارة المرتفعة؟

الإثنين، 22 مايو 2023 04:00 ص
كيف تحمى النباتات من درجات الحرارة المرتفعة؟ نباتات - ارشيفية
كتبت أسماء نصار

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عندما تتعرض النباتات لدرجات حرارة مرتفعة يحدث بها تغيرات شديدة فى التحولات الغذائية ويحدث هذا غالباً إذا ما تعرضت لدرجات حرارة أعلى من الحد الأمثل بحوالى 5م، كما يحدث أيضاً هدم للخلايا ـ وفساد للأغشـية البلازمية فى بدء في النضج المبكر.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على التوصيات والإجراءات التى وضعها الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى  للمزارعين للحفاظ على النباتات:
 
1-تحفيز النبات لتجديد النمو وبسرعة تعويضاً عن فترة التوقف بالتالى بالاحماض الامينية ومحفزات النمو “وليس منظمات” هامة جداً لاستعاضة واستعادة النمو .
 
2- الحرص من استخدام الأحماض الأمينية هو مناسبة ذلك لانتشار بعض الامراض الفطرية “اجبارية التطفل” مثل لفحة الارز بالتالى يجب التأكد تماما من عدم مناسبة عمر النبات للاصابة او عدم وجود مصدر للعدوى الاولية للمرض المتوقع ظهوره على المحصول فى منطقة الزراعة او باقي الظروف المناخية المناسبة.
 
3-  تكثيف الرش بسليكات البوتاسيوم 6 جم للتر مع محفزات النمو وهيومات بوتاسيوم و منع اضافة الازوت في صورة اليوريا تحت أي حال.
 
4- الرش المكثف بمحلول كبريتات زنك 2 % بمعدل 4 كيلوجرام للفدان ويفضل الرش بالمساء (بعد العصر) ، أو 2 كيلو زنك مخلبى للفدان فى 200 لتر ماء لكل فدان لمعظم الزراعات ، الزنك منظم حركة الهرمونات حتى لا يحدث زيادة في هرمونات الهدم والتنفس نتيجة زيادة الاجهاد الحراري وزيادة معدلات "البخر نتح". 

النباتات

درجة الحرارة

حماية النباتات

المحاصيل الزراعية



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