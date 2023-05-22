زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب قبالة ساحل كاليفورنيا الأمريكية

وكالات

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 5.5 درجات ضرب منطقة قبالة ساحل شمال كاليفورنيا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال في المحيط الهادي شمال كاليفورنيا، وكان على عمق كيلومترين.

ووفقا للهيئة الأمريكية فإن بُعد الزلزال عن اليابسة أدى لعدم تسجيل درجة عالية له على سواحل كاليفورنيا.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار فور وقوع الزلزال.

ووفقا لمقياس شدة الزلازل يعتبر الزلزال قويا جدا في حال تراوحت شدته بين 6 درجات و7 درجات.