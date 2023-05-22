وأفادت وكالة الأرصاد اليابانية في بيان، نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأنه لم ترد تقارير حتى الآن حول وقوع إصابات.. مشيرة إلى أن الزلزال وقع في حوالي الساعة 4:42 مساء بالتوقيت المحلي وعلى عمق حوالي 10 كيلومترات، وسجل الزلزال أقل من 5 درجات على مقياس الكثافة الزلزالية اليابانية البالغ 7 درجات في جزر نيي وتوشيما.

وقد أعلنت الحكومة المركزية في طوكيو منذ قليل عن إنشاء مركز لإدارة الأزمات في مكتب رئيس الوزراء في أعقاب الزلزال.