رفع أكثر من 47 طن مخلفات وتراكمات أتربة فى حملات نظافة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ، عن نجاح رجال مجلس المدينة فى رفع أكثر من 47 طن مخلفات وتراكمات أتربة وقمامة فى حملات نظافة مكثفة بشوارع المدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويضيف رئيس مدينة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن أعمال مناطق جنوب ووسط وشمال، شملت تنفيذ العديد من حملات النظافة والتجميل داخل المدينة لرفع وإزالة تجمعات القمامة أولا بأول، حيث قامت قطاعات النظافة برفع كفاءة مستوى النظافة اليومية لإزالة ورفع جميع المخلفات والتراكمات، وأسفرت الحملات عن رفع (33) طن قمامة و(14) طن أتربة وتراكمات خلال الوردية الصباحية، فضلاً عن رفع الإشغالات بشوارع المدينة المختلفة، وذلك للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى اللائق بمدينة الأقصر.

وأكد اللواء دكتور علي الشرابي، على ضرورة العمل المستمر لرفع القمامة من مختلف قطاعات المدينة، وبتضافر جهود المواطنين من خلال التعاون الإيجابي مع جهود عمال النظافة بوضع القمامة في الحاويات في أماكنها الصحيحة والمخصصة لها، وذلك حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري والوقاية من الأمراض، حيث يشارك في الحملات أحمد عوض الله رئيس منطقة شمال، وحسن عبده رئيس منطقة جنوب ومسؤولي قطاع النظافة بمنطقة وسط.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة الأقصر، بقيادة اللواء الدكتور علي الشرابى رئيس المدينة، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات والتعديات، استهدفت مناطق نجع الطويل - سياله بدران - منطقة الهيلتون - المستشفى العام - ميدان أبو الحجاج، حيث أسفرت الحملة عن تحرير المحاضر والمخالفات الآتية (3 محاضر مكبرات صوت - 19 محضر إشغال - 6 محاضر باعة جائلين - 4 محضر نظافة عامة – 49 محضر إزالات إدارية)، بالإضافة إلى 36 مضبوطات متنوعة تضمنت التحفظ على عدد 30 كرسي و4 ترابيزات مقاهى، والتحفظ على عربة حنطور مخالفة، كما تم التحفظ على عربة كارو مخالفة لقرار محافظ الأقصر بالسير في غرب السكة الحديد، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إستمرار أعمال الحملات لتحقيق الانضباط بشوارع مراكز ومدن محافظة الأقصر.