رئيس التمثيل التجارى: استثمارات المصرية في عمان بلغت 850 مليون دولار

كتب محمد شعلان

أكد الوزير مفاوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، أن انعقاد منتدى الأعمال المصرى العماني في غاية الأهمية لبحث سبل مزيد من التعاون مع الجانب العماني، قائلا: "الكثيرون لا يعلمون الفرص المتاحة في السلطنة كذلك في مصر، وما حدث بداية موفقة لعرض الفرص في كلا الجانبين".

وأشار يحيى الواثق بالله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن كبار المستثمرين كانوا موجودين خلال المنتدى المصري العماني، مفيدا بأن الاستثمارات المصرية في عمان تقدر بـ 850 مليون دولار وهو رقم أكبر من الاستثمارات العمانية في مصر.

وأوضح يحيى الواثق بالله، أن اتفاقيات المنتدى اليوم تتيح لرجال الأعمال من الطرفين مزيد من الاستثمار، وتم عرض الفرص الاستثمارية من الجانبين، وعقد لقاءات كانت مهمة في وجود رجال الأعمال ليسمعوا فرص الاستثمار المشترك في كل الجانبين سواء في الصناعة الزراعة أو مجال الانشاءات والمقاولات.

وتابع: "كان في تركيز على الاستثمار في المقاولات وممكن الشركات في مصر والسلطنة تتجه للإنشاءات والمقاولات في افريقيا ومصر لها تواجد كبير في افريقيا الان"، لافتا إلى أن بيننا وبين عمان اتفاقيات كثيرة في التعاون الاقتصادي وحماية المنافسة وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والسياحة.