حريق هائل يدمر مبنى البريد التاريخى فى مانيلا.. فيديو

وكالات

دمر حريق هائل مبنى البريد التاريخي في العاصمة الفيليبينية مانيلا، على ما ذكرت السلطات، الاثنين.

وحسب موقع سكاى نيوز، أُرسلت أكثر من 80 مركبة إطفاء إلى مكان الحريق الذي اندلع الأحد.

ongoing fire iconic building of Manila Central Post Office #fire #postoffice pic.twitter.com/Z91CF15Zz4 — Richard A. Reyes (@richardreyesph) May 21, 2023

وارتفع دخان أسود كثيف لمئات الأمتار في السماء، بينما أتت النيران على مكتب البريد المركزي في مانيلا (شمال).

واحتاج عناصر الإطفاء إلى أكثر من 7 ساعات للسيطرة على الحريق.

وقال مدير مكتب البريد الفيليبيني لويس كارلوس، في حديث إلى راديو "دي زي بي بي"، إنّ "المبنى احترق بالكامل من الطبقة السفلية إلى طبقته الخامسة".

وأوضح أنّ التحقيقات جارية لمعرفة السبب الكامن وراء الحريق.

وكان هذا المبنى الذي شُيّد في العام 1926، يُعتبر من "أكبر المباني" في مانيلا، على ما ذُكر في موقعه الالكتروني.

ودُمّر خلال الحرب العالمية الثانية عندما استعادت القوات الأميركية السيطرة على مانيلا من القوات اليابانية، قبل إعادة بنائه في العام 1946.