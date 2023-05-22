تعرف على أماكن فحص ورعاية المقبلين على الزواج بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

تشهد عدد من المراكز الطبية بمحافظة الفيوم تنفيذ المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج تحت اشراف ومتابعة الادارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بقطاع الرعاية الصحية والتمريض.

وقالت الدكتورة رشا جمعة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بالفيوم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المراكز التى يتم فيها تنفيذ المبادرة الوحدة الصحية بالعزب وفى مركز سنوس تتم فى المركز الطبى بمدينة سنورس فى ومركز ابشواى يتمً تنفيذها بالمركز الطبى الحضرى فى أبو جنشو وفى مركز طامية يتم تنفيذ المبادرة بالمركز الطبى بطامية، وفى مركز يوسف الصديق يتم تنفيذها بالمركز المتميز بالشواشنةً وفى مدينة الفيوم تنفذ المبادرة بالمركز الطبى الحضرى بكيمان فارس.