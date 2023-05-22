تعرف على أماكن فحص ورعاية المقبلين على الزواج بالفيوم

تشهد عدد من المراكز الطبية بمحافظة الفيوم تنفيذ المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج تحت اشراف ومتابعة الادارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بقطاع الرعاية الصحية والتمريض.
وقالت الدكتورة رشا جمعة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بالفيوم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المراكز التى يتم فيها تنفيذ المبادرة الوحدة الصحية بالعزب وفى مركز سنوس تتم فى المركز الطبى بمدينة سنورس فى ومركز ابشواى يتمً تنفيذها بالمركز الطبى الحضرى فى أبو جنشو وفى مركز طامية يتم تنفيذ المبادرة بالمركز الطبى بطامية، وفى مركز يوسف الصديق يتم تنفيذها بالمركز المتميز بالشواشنةً وفى مدينة الفيوم تنفذ المبادرة بالمركز الطبى الحضرى بكيمان فارس.
جدير بالذكر أن المبادرة إجبارية للمقبلين على الزواج وتقدم فحص طبى شامل وفحص معملى (تحديد فصيلة الدم -تحديد RH - تحديد نسبة الهيموجلوبين) واكتشاف بعض الامراض غير السارية(الضغط -السكرى-السمنة)واكتشاف بعض الامراض الفيروسية (الالتهاب الكبدى الفيروسى B وC وفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV والكشف عن بعض امراض الدم الوراثية(انيميا البحر الابيض المتوسط -الانيميا المنجلية) بالإضافة إلى الاستبيان النفسى الذى يقيس القدرة على القيام بالوظائف العادية أو ظهور أى ظواهر تؤثر على الحالة النفسية وتوفير خدمة المشورة للوقاية من الأمراض غير السارية والحد من الأمراض المنقولة جنسيا والمنقولة من الأم للجنين مع دعم خدمة الإحالة للجهات المختصة حال اكتشاف أحد الأمراض الوراثية أو الإصابة الفيروسية.
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