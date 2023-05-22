انتداب المعمل الجنائى لكشف ملابسات حريق مركب بنهر النيل فى الزمالك

كتب أحمد إسماعيل

انتدبت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائى بمصلحة الطب الشرعى لفحص حريق بمركب بنهر النيل بمنطقة الزمالك ، واعداد تقرير فنى ببداية الحريق ونهايته والعوامل التي ساعدت على الاشتعال فيما طلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الحادث لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

اشتعل حريق بمركب بمنطقة الزمالك، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها، دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة يفيد اشتعال حريق بمركب بمنطقة الزمالك، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

بإجراء المعاينة تبين أن الحريق اشتعل بمخلفات بمركب، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق والتي امرت بما سبق.