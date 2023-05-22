اليوم السابع
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الإثنين، 22 مايو 2023 06:34 م
أكرم القصاص
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"الوزراء البحريني" يؤكد دعم المنامة لجهود تعزيز العمل الخليجي المشترك

الإثنين، 22 مايو 2023 05:33 م
"الوزراء البحريني" يؤكد دعم المنامة لجهود تعزيز العمل الخليجي المشترك البحرين - أرشيفية
أ ش أ

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أكد مجلس الوزراء البحريني دعم المنامة لجهود تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يحقق رؤى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويلبي تطلعات أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء البحريني، حيث أكد المجلس على أهمية كلمة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في القمة العربية بدورتها العادية الـ 32، وما تضمنته من ترحيب بقادة الدول العربية في البحرين لاجتماعات القمة العربية المقبلة في عام 2024، وما عكسته لرؤية البحرين للاستقرار والرخاء والوئام عبر نهج السلام العادل والشامل لمعالجة كافة القضايا العالقة لضمان الأمن والاستقرار وازدهار دول المنطقة، وذلك وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا).


وهنأ المجلس، المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا بنجاح القمة والتي تعد امتدادا للجهود الدبلوماسية ومبادرات المملكة الإنسانية لأمن واستقرار دول المنطقة وحفظ سيادتها ووحدة مواقفها، كما رحب المجلس بانتخاب وزيرة الصحة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن من قبل جمعية الصحة العالمية في دورتها 76 رئيسا للجنة الرئيسية (أ) التابعة للجمعية.


ورحب مجلس الوزراء البحريني بحصول مطار البحرين الدولي على جائزة المطارات الخضراء في الفئة الفضية للمطارات التي تخدم 8-15 ملايين مسافر سنويًا وشهادة الانتقال إلى المستوى الرابع "التحوّل" وفق برنامج اعتماد خفض الانبعاثات الكربونيّة التابع للمجلس الدولي للمطارات، مؤكدا الاستمرار في مسارات التطوير بمطار البحرين الدولي وفي تبني المبادرات التي تضمن تطبيق أفضل الممارسات البيئية.


البحرين

مجلس الوزراء البحريني

مجلس التعاون الخليجي

القمة العربية



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