المشدد 15 إلى عامين لـ7 متهمين لاستعراضهم القوة بالأسلحة وقتل شخص بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحى عمار، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم، بمعاقبة كل من " ت.ع.ع" و " ص.ع.ع" بالسجن المشدد 15 عاما مما أسند إليهم ، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات والزمتهما بالمصاريف الجنائية ، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "أ.م.ح" مما أسند إليه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة والزمته بالمصاريف ، والسجن 3 سنوات للمتهم " ع.م.أ" ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة والسجن عامين لكل من " ع.ن.س" و " ح.ن س" و" ن.م.ن" ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة والزمتهم بالمصاريف الجنائية ، ومصادرة السلاح الناري والذخائر والأسلحة البيضاء المضبوطة محل الاتهام وإحالة الدعوي المدنية ، لاتهامهم باستعراض القوة وقتل المجني" ع.م.ش" والشروع في قتل " ع.ع.ش" .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 28934 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ بمشاجرة بين المتهمين مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء بمنطقة مساكن مبارك بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة ، قيام كل من " ت.ع.ع" صاحب جراج و و"أ.م.ح" نجار مسلح و " ع.م.أ" سائق و " ص.ع.ع" صاحب فرش خضار و " ع.ن.س" سائق معدات و " ح.ن س" ميكانيكي و" ن.م.ن" عاطل ،باستعراض القوة ولوحوا بالعنف محرزين وحائزين أسلحة نارية بندقية خرطوش وأسلحة بيضاء سكاكين ومطوة وشوم ، علي اثر نشوب خلاف فيما بينهم، وتعدوا بالضرب فأحدث اصابات بالمجني علية من " ع.ع.ش" ،وقاموا برشقه بالحجارة فما كان للمجني علية الا القفز في الترعة للتخلص من ذلك التعدي فلم يتركوه واستمروا برشقة إلي أن حرفة التيار وتوفي عقب ذلك ،وشرعوا في قتل المجني عليه" ع.ع.م" بأن تعدوا عليه بالضرب مستخدمين الأسلحة، إلا أنهم خاب اثر جريمتهم لسبب لادخل لارادتهم فيه، وهو تمكنه من الاختباء وتفادية العيار الناري ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ،لارتكابهم الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، وبالعرض علي المحكمة، أصدرت حكمها علي المتهمين .



