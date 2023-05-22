اليوم السابع
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"الكرملين": مستوى التفاف المواطنين حول الرئيس بوتين عاليًا

الإثنين، 22 مايو 2023 06:31 م
"الكرملين": مستوى التفاف المواطنين حول الرئيس بوتين عاليًا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أنها تعتبر مستوى التفاف المجتمع والمواطنين حول الرئيس فلاديمير بوتين عاليا فعلا.


وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف- في تصريح، اليوم الاثنين "نحن نعتبر مستوى التفاف المجتمع والمواطنين حول الرئيس فلاديمير بوتين عاليا فعلا".


وأضاف بيسكوف أن هذا الأمر يبدو في غاية الأهمية للرئيس بوتين نفسه وللجميع، مشيرا إلى أن مستوى الدعم لرئيس الدولة مرتفع حقا، ومستوى التعاضد حول الرئيس مرتفع، وهذا مهم جدا للرئيس بوتين ولنا جميعا".


روسيا

الكرملين

فلاديمير بوتين

الرئاسة الروسية

دميترى بيسكوف



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