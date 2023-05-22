اليوم السابع
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الإثنين، 22 مايو 2023 06:39 م
أكرم القصاص
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الصين: انتشال 7 جثامين من سفينة صيد غرقت وسط المحيط الهندي

الإثنين، 22 مايو 2023 05:39 م
الصين: انتشال 7 جثامين من سفينة صيد غرقت وسط المحيط الهندي الشرطة الصينية - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت وسائل إعلام محلية صينية بأن جهود الإنقاذ عقب غرق سفينة صيد صينية وسط المحيط الهندي، أسفرت عن انتشال سبعة جثامين، وذلك حيث كانت تحمل على متنها 39 شخصا.


ونقلت قناة "تشانل نيوز آشيا" عن وسائل الإعلام، اليوم الاثنين، إشارتها إلى أن العديد من الدول، من بينها أستراليا والهند وسريلانكا وإندونيسيا وجزر المالديف والفلبين، شاركت في جهود إنقاذ المفقودين.


وأوضحت أن من بين الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة، 17 صينيا من أفراد الطاقم، و17 إندونيسيا، و5 فلبينيين، غير أنه لم يتضح على الفور أيا منهم قد عثر عليه، لافتة إلى أن السفينة الغارقة تواصل الانجراف ببطء في الاتجاه الشرقي.


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