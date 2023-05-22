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السجن المشدد 10 سنوات لديلر الهيروين فى مدينة نصر

الإثنين، 22 مايو 2023 12:26 م
السجن المشدد 10 سنوات لديلر الهيروين فى مدينة نصر المستشار حسن فريد رئيس المحكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين، وأمانة سر محمد طه.
 
ووجهة النيابة العامة للمتهم بأنه في سبتمبر 2022 بدائرة قسم مدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا هيروين.
 
وشهد مجري التحريات بالقضية أنه ورود معلومات لمعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، مفادها إحراز المتهم مواد مخدرة فانتقل إلى حيث أيقن تواجده وبإستيقافه حاول الهرب بلا مبرر، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد 63 كيس بلاستيكي شفاف اللون صغير الحجم يحوى كلا منهم جوهر الهيروين المخدر أحرزهم بقصد الاتجار.
 

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