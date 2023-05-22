الرهان علي الخدمات الطبية ورقة "العمال" البريطانى لمغازلة الناخبين

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطانى غازل الناخبين قبل الانتخابات السنة المقبلة، بتعهده بحكومة عمالية تعمل على تطوير الخدمات الطبية الوطنية.
وفي خطاب يوم الاثنين، قال زعيم حزب العمال إن خطته لإصلاح هيئة الخدمات الصحية الوطنية ستركز على أكبر أسباب الوفاة فى المملكة المتحدة وطرق معالجتها.
وعن رؤيته لمستقبل الخدمة الصحية، قال ستارمر إنها تستند إلى "مهمة يمكنها رفع القلق والألم والخوف الذى يواجهه ملايين العائلات فى جميع أنحاء البلاد واستبداله بأمل متجدد من خلال إصلاح هيئة الخدمات الصحية".
وأضاف "هناك حاجة ماسة لخطة حكومية كاملة طويلة الأجل لتحسين النتائج للأشخاص المصابين بأمراض عقلية. البالغون المصابون بمرض عقلى حاد هم أكثر عرضة للوفاة قبل الأوان بخمس مرات تقريبًا من بقية السكان مع حالتى وفاة من كل ثلاث حالات وفاة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها".
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