الرهان علي الخدمات الطبية ورقة "العمال" البريطانى لمغازلة الناخبين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطانى غازل الناخبين قبل الانتخابات السنة المقبلة، بتعهده بحكومة عمالية تعمل على تطوير الخدمات الطبية الوطنية.

وفي خطاب يوم الاثنين، قال زعيم حزب العمال إن خطته لإصلاح هيئة الخدمات الصحية الوطنية ستركز على أكبر أسباب الوفاة فى المملكة المتحدة وطرق معالجتها.