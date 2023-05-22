الحبس سنه للمتهم بسرقة بطاريات السيارات فى مدينة نصر

كتب: كريم صبحى

قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة عاطل بالحبس سنة، تخصص فى سرقة بطاريات السيارات.

كانت نجحت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وبحوزته بطارية سيارة "مجهولة المصدر" حال تواجده بدائرة القسم، وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من داخل سيارة حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "الضغط على الكابود" وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود"، وأقر بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط البطاريات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية "ميكانيكى".